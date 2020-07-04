Доказана связь между зрением и физическими нагрузками
Американские ученые из Виргинского университета нашли связь между физической активностью и замедлением или полной остановкой развития дегенерации желтого пятна, глаукомы, диабетической ретинопатии и других заболеваний глаз, которые с возрастом приводят к слепоте. Об этом сообщает портал University Virginia, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В ходе исследования оказалось, что спорт снижает опасное разрастание кровеносных сосудов на 45%.
Подчеркивается, что чрезмерный рост кровеносных сосудов, который является основной причиной дегенерации желтого пятна и других заболеваний глаз, снижался у мышей на фоне регулярного бега в колесе.
"Это первое экспериментальное доказательство того, что физические упражнения могут уменьшить тяжесть дегенерации желтого пятна, которая является основной причиной потери зрения у пожилых", - заявили авторы исследования.
В то же время ученые отметили, что повышение нагрузки не принесло больше пользы. Эффект был достигнут при низких уровнях физических упражнений.
Причин взаимосвязи между остротой зрения и физическими нагрузками может быть множество, считают авторы. Например, физическая активность могла способствовать повышенному притоку крови к глазам.
Ученые намерены на основе результатов исследования разработать варианты лечения пациентов с проблемным зрением, которые по своей эффективности были бы аналогичны занятиям спортом.
"Дело в том, что часто заболевания глаз развиваются у достаточно пожилых людей, которым не все нагрузки могут быть по силам", - пояснили они.
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