В мире 17 вакцин от COVID тестируют на людях

На данный момент в мире на людях тестируют 17 вакцин от коронавируса. При этом испытания находятся на разных фазах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает DW.

В ВОЗ также назвали предварительного фаворита испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Самой перспективной является вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований, что означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях - для проверки безопасности.

Ученые пока не могут предсказать, будет ли какая-то вакцина доступна до конца этого года. Обычно на разработку вакцины требуется от 10 до 15 лет. Впрочем, глобальная пандемия коронавируса стала причиной беспрецедентных усилий фармацевтических компаний и исследователей по всему миру для разработки вакцины против COVID-19.