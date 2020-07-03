В Евросоюзе разрешили продажу первого лекарства от коронавируса

В Европейской комиссии санкционировали использование противовирусного препарата Ремдесивир для лечения коронавируса COVID-19, сообщила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"Санкционирование первого в ЕС препарата для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с вирусом", - говорится в заявлении Кириакидис, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Разрешение на использование Ремдесивира последовало после того, как Европейское агентство лекарственных средств дало условное разрешение на использование препарата для лечения пациентов старше 12 лет, которые страдают от пневмонии и нуждаются в кислородной поддержке.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводимого при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.