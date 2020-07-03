TƏBİB: В Азербайджане начали проводить серологические тесты

В Азербайджане уже начались серологические тесты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, у некоторых лиц при проверке верхним тестом этот вирус не выявляется: "Это очень опасно. Это результат того, что больные занимались самолечением. В таких случаях болезнь обостряется, и в легких образуется "матовое стекло". В этом случае лечение усложняется. Такое встречается даже среди врачей".

Байрамлы добавил, что уже начались серологические тесты: "Мы уже перешли на этот метод. Такие тесты уже проходят и врачи".