Почему важно следить за здоровьем спины

Современные люди все чаще сталкиваются с проблемой боли в спине, причин для этого масса: например, сидячий образ жизни, бесконечный стресс на работе, внутренние нарушения в организме. Стоит отметить, что средний возраст человека, жалующегося на проблемы с позвоночником, с каждым годом становится меньше: и если раньше за спину хватались старики, то теперь все чаще молодые люди, а иногда даже дети. К сожалению, эта тенденция свидетельствует об ухудшении нашего здоровья и снижении качества жизни. Почему так важно внимательно следить за здоровьем спины и не создавать себе лишних проблем, ответил доктор медецинских наук, международный эксперт в области ортопедии и травматологии Хольгер Фритцшинг, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Спина ­- опора нашего тела, отвечающая за двигательную функцию организма, нашу подвижность. Неудивительно, что от здоровья спины зависит общее состояние всего организма, качество и продолжительность жизни.

"Позвоночник человека состоит из ребер и расположенных на них больших и малых мышц. Эта сложная "конструкция" дает человеку возможность двигаться и защищает внутренние органы от повреждений.

Образно говоря, позвоночник - это мачта парусного судна, натянутая канатами в виде мышц и связок, которая способна выдерживать большие нагрузки.

В медицине мы называем позвоночник осевым органом, потому что ось - центр, на котором буквально держится все", - говорит доктор Фритцшинг.

Обратите внимание на профессиональных спортсменов из любого вида спорта: легкой атлетики, тенниса, футбола, бокса - все они уделяют особое внимание тренировкам спины. По словам эксперта, в Азии такие практики проводятся на протяжении уже многих веков: чтобы преуспеть в боевых искусствах, спортсменам просто необходима крепкая спина. Она позволяет им наносить и отражать мощные удары противника. Поэтому бойцам важно постоянно укреплять мышцы спины, развивать гибкость и упругость позвоночника.

