Какие продукты помогут очистить мозг от алкоголя

Медики составили перечень продуктов, которые в состоянии очистить мозг человека от алкоголя. Их употребление после застолья позволит избавиться от интоксикации и улучшить самочувствие, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Налегать следует на ягоды, богатые антиоксидантами. Кроме того, в них имеется большое количество фитохимических веществ, способствующих улучшению памяти и мышления. За счет употребления такого продукта можно предотвратить воздействие на организм свободных радикалов.

Полезной для мозга является и фасоль, особенно гарбанзо. Этот сорт богат магнием, положительно влияющим на кровообращение. Брокколи стимулирует когнитивные процессы, благоприятно влияя на мозг. В продукте много витамина K. Кроме того, полезность капусты обусловлена наличием в ней антиоксидантов.

Кокосовое масло важно для мозга из-за кетонов, замедляющих старение органа. Кроме того, жиры в продукте содержат лауриновую кислоту, отличающуюся противовирусными свойствами. В сельдерее много лютеолина, способного подавлять воспаления. Лучше всего употреблять сок из данного продукта. Орехи и семена ценятся благодаря здоровым жирам. Они также содержат клетчатку, ряд витаминов и цинк, а последний полезен для процессов мышления.

