Найден способ снижать давление без лекарств

Исследователи из Бангкока провели эксперимент с участием 30 человек возрастом (в среднем) 49 лет, имевших предгипертонию, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Для этого состояния характерно определенное повышение показателей давления - в диапазоне от 120/80 до 140/90 мм. рт.ст.

Четыре недели половина испытуемых принимала ежедневно 2,52 грамма экстракта семян черного кунжута, оставшиеся получали плацебо. К финалу добровольцы, евшие кунжут, продемонстрировали снижение параметров давление на 6% - данный результат вполне сопоставим с действием лекарств.

