https://news.day.az/medicine/1250768.html Найден способ снижать давление без лекарств
Четыре недели половина испытуемых принимала ежедневно 2,52 грамма экстракта семян черного кунжута, оставшиеся получали плацебо. К финалу добровольцы, евшие кунжут, продемонстрировали снижение параметров давление на 6% - данный результат вполне сопоставим с действием лекарств.
Найден способ снижать давление без лекарств
Исследователи из Бангкока провели эксперимент с участием 30 человек возрастом (в среднем) 49 лет, имевших предгипертонию, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.
Для этого состояния характерно определенное повышение показателей давления - в диапазоне от 120/80 до 140/90 мм. рт.ст.
Четыре недели половина испытуемых принимала ежедневно 2,52 грамма экстракта семян черного кунжута, оставшиеся получали плацебо. К финалу добровольцы, евшие кунжут, продемонстрировали снижение параметров давление на 6% - данный результат вполне сопоставим с действием лекарств.
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