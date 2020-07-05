Этот напиток разрушает кости изнутри

Специалисты выяснили, что множество газированных напитков содержат в своем составе кофеин и много ортофосфорной кислоты, которые, исходя из результатов исследований, препятствуют правильному усвоению кальция, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Также медики сделали вывод, что чрезмерное употребление газировки оказывает негативное влияние на плотности ткани костей тазобедренных суставов, уменьшая ее в разы. Более того, женская половина имеет большой риск появления потери костной ткани.

Кроме того, врачи определили, что из-за кофеина кальций не может правильно абсорбироваться, из-за чего кальций может вымываться через мочу человека. По словам специалистов, употребление 330 миллиграмм кофеина может привести к тому, что человек просто потеряет костную ткань. Также медики выяснили, что много газировки может вызвать цирроз печени у человека, а также спровоцировать появление лишних килограмм. Например, в банке 0,5 литров содержится до 9 ложек сахара, который попадает мгновенно в кровь человека.

Специалисты также провели исследование и выяснили, как газировка влияет на состояние зубов. Исходя из эксперимента, сладкие напитки плохо воздействуют на эмаль зубов, разрушая ее. А из-за того, что в сладких газированных напитках содержится большое количество сахара, она еще и высококислотная. Также медики утверждают, что ортофосфорная кислота выводит кальций из костей частично с помощью мочи, а частично остается в почках. Поэтому, если человек пьет много сладких газированных напитков, он может спровоцировать появление нежелательных камней в почках.

Если уж сильно хочется выпить газировки, то специалисты дали очень важную рекомендацию. По их словам, для того, чтобы восполнить потерю кальция, необходимо на каждую банку газированного напитка выпить стакан молока.

