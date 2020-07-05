Почему ваши руки и ноги всегда холодные

Проблемы со здоровьем часто несут невидимый характер. Нередко эти самые проблемы не проявляют себя никак визуально.

Именно поэтому они часто выявляются тогда, когда уже недуг в более запущенной форме. К примеру тот же рак, который в большинстве случаев никак себя видимо не проявляет. Выявляется он нередко уже на более поздних стадиях, когда бороться с ним очень сложно, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Таким образом, важно понимать и следить за своим здоровьем, ведь золотое правило медицины не спроста гласит: "Предупрежден - значит вооружен". На сей раз медики рассказали о тех проблемах, о которых могут свидетельствовать холодные руки и стопы ног.

Так, если же вне зависимости о того, какая сейчас погода, тепло в помещении, или же прохладно, а ваши руки и ноги при этом очень низкой температуры, то это говорит о явных недугах. Вполне возможно, что вы страдаете проблемами сердечно-сосудистой системы, или же это может говорить о сбоях в работе щитовидной железы. Но не спешите расстраиваться, ведь медики рассказали, каким же образом эту ситуацию можно исправить.

Тиреоидные гормоны - это гормоны щитовидной железы. В организме их несколько, но можно выделить только два самых важных - Т3 и Т4. Дело в том, что именно от них зависит процесс обмена веществ в организме. Если же данные гормоны в организме находятся на низком уровне, то это может привести к плохому выведению жидкости из организма.

Помимо этого, это может привести к частой проблеме запора, вздутию живота, сухим и ломким волосам, а также быстрому набору лишнего веса. Как раз таки характерным симптомом низкого уровня гормона в организме может быть низкая температура рук и ног.

Помочь исправить данную ситуацию спешит цинк, медь и селен. Найти их в немалом количестве можно в орехе, крупах, морепродуктах и бобовых.