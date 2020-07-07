Как понять, что вы едите слишком много сахара и что с этим делать

Все специалисты и адепты ЗОЖа уже давно объявили сахару настоящую войну, от него призывают полностью отказаться и не возвращать в рацион ни при каких условиях. Конечно, польза для организма в этом, несомненно, есть, но иногда ведь так хочется порцию любимого торта или пару кусочков шоколада. Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, жесткие ограничения могут привести к срывам, расстройствам пищевого поведения и множеству других неприятностей, поэтому сахар иногда есть можно, но делать это следует с особой осторожностью.

По статистике в среднем мы превышаем дневную норму сахара примерно в два раза, что не только обеспечивает 300 лишних килокалорий (а значит увеличивает риск набрать вес), но и может вызвать ряд неприятных последствий для здоровья.

Опасность сахара для здоровья

Все мы знаем, что потребление большого количества сахара неизбежно ведет к набору лишнего веса, однако это лишь одна из многих опасностей, которые таит в себе сахар. Как известно, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти населения земли, опережая даже рак. Излишки сахара провоцируют истончение стенок кровеносных сосудов, увеличивают риск образования тромбов и ожирения сердца.

Еще одно очевидное последствие избытка потребляемого сахара, про которое мы тем не менее забываем, - развитие сахарного диабета 2 типа. На самом деле, эта проблема очень распространенна, а последствия опасны для жизни.

Кроме того, исследования Калифорнийского университета установили связь между избыточным употреблением сахара и развитием депрессии, что опровергает популярное мнение о том, что сахар повышает настроение. Действительно, сразу после того, как вы съели шоколадку или кусок торта, вы можете почувствовать себя счастливее, за счет выброса гормона счастья - серотонина. Однако буквально через час его уровень резко идет на спад и вы можете чувствовать себя еще более подавленно, чем до употребления сахара. Самая большая опасность таится в регулярном злоупотреблении сахаром - рецепторы серотонина со временем становятся менее чувствительными, и испытывать счастье для организма становится практически невозможно.

Как контролировать уровень потребляемого сахара?

Начнем с того, что совсем перестать есть сладкое очень сложно. Специалисты по питанию рекомендуют сделать простой трюк: составьте список всех сладостей, которые вы едите в повседневной жизни и ранжируйте их по пятибальной шкале, по степени свой любви к этим продуктам. Наверняка большую часть из них вы едите просто так, поэтому все продукты, которые получили ниже 4 можно смело исключить. Что касается оставшихся "фаворитов" строго обозначьте для себя, когда и сколько этих продуктов вы едите.

Помните, что верхняя допустимая граница потребления сахара в день - 25 г. (хотя лучше - меньше). В эти 25 г. входят не только сладости, но и овощи, фрукты, соусы (их лучше готовить самостоятельно, потому что соус из супермаркета зачастую обеспечивает вас дневной нормой сахара за раз).

Самый простой способ подсчитать весь сахар, который вы едите - установить приложение для подсчета калорий. Даже если сами калории вы считать не будете, приложение покажет вам содержание сахара во всех потребляемых продуктах: от томатов до сыра. Вы наверняка будете неприятно удивлены, когда увидите эти цифры, ведь о содержании сахара в большинстве несладких продуктов вы и не догадывались.

В первое время строить свой рацион с учетом всех этих показателей может быть нелегко, зато когда это войдет в привычку, вы сразу заметите разницу. Умеренность в употреблении сахара, моментально скажется на вашем весе, состоянии кожи, настроении и общем самочувствии.