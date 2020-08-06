В России создали дешёвые и эффективные искусственные сосуды

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из российских и зарубежных институтов предложили создавать искусственные сосуды для лечения острых тромбозов по новой методике. Инновационный способ отличается дешевизной производства и эффективностью готовых искусственных сосудов-графтов, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

"Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой напротив не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови", - сказала научный сотрудник лаборатории "Плазменные гибридные системы" ТПУ Евгения Больбасова.

Томские учёные предложили использовать биоразлагаемый полиэфир с низкой температурой плавления поликапролактон (также применяются другие биосовместимые материалы) с обработкой в плазме магнетронного разряда, что одновременно повышает герметичность искусственного сосуда и снижает вероятность его отторжения организмом пациента.

"Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов", - подчеркнул руководитель лаборатории "Плазменные гибридные системы" ТПУ Сергей Твердохлебов.

Первые результаты работы коллектива учёных опубликованы в журнале Applied Surface Science. В дальнейшем специалисты ТПУ вместе с медиками Научно-исследовательского института кардиологии в Томске намерены проверить новые графты во взаимодействии с тканями живых организмов.