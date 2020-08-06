Три продукта, необходимых для профилактики заболеваний суставов

В студии программы "О самом главном" врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко рассказал о продуктах, при помощи которых можно улучшить работу суставов и предотвратить возникновение таких распространенных заболеваний, как артрит и артроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, специалисты утверждают, что одной из частых причин возникновения заболевания суставов является нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща. Поэтому, насытив свой ежедневный рацион определенными компонентами, можно улучшить его питание и создать благоприятные условия для его функционирования.

По словам Сергея Обложко, наиболее полезными продуктами для здоровья суставов являются: скумбрия, киви и овсянка. Он пояснил, что в скумбрии содержится необходимое количество омега-3 - причем для восполнения нехватки этого компонента необходимо употреблять всего 30 грамм продукта в день.

Ну а киви является своеобразным чемпионом по содержанию витамина С. "Половинки киви вполне достаточно для того, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С, который участвует в формировании хряща. Может быть, многие слышали, что при дефиците витамина С возникает такое заболевание, как цинга, которое и характеризуется проблемами с соединительной тканью. То есть коллаген вырабатывается не очень хорошего качества. Достаточное количество витамина С - это важнейшее условие для того, чтобы суставы работали хорошо", - заявил диетолог.

Он также добавил, что в овсянке содержится такой важный фермент, как марганец, который участвует в формировании коллагеновых волокон в составе хряща.

В свою очередь Сергей Агапкин подтвердил, что для профилактики заболеваний суставов крайне важно внести некоторые изменения в свой ежедневный рацион: не злоупотреблять копченостями, сладостями и булочками, а лучше обогатить питание антиоксидантами, омегой-3 и марганцем.