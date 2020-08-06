Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок на теле человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам специалиста, людям необходимо контролировать родинки, особенно если они большие или появились недавно. Он перечислил пять возможных симптомов, которые могут указывать на то, что человеку стоит показать их врачу.

"Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору", - заявил Комаровский. Далее он отметил, что ее края должны быть ровными. Третьим опасным признаком Комаровский назвал неоднородность цвета родинки. Также врач призвал особенно контролировать родинки, диаметр которых превышает шесть миллиметров.

"Наконец, последний пункт - динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача", - подчеркнул Комаровский. Он призвал людей быть более бдительными.

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