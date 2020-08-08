Обнаружена неожиданная опасность посещения бани

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телеканала "Россия-1" назвал неожиданную опасность, к которой может привести посещение бани. По его словам, это создает риски для здоровья глаз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил врач, многие люди могут иметь нарушение сосудистого тонуса или вегетатики, вплоть до гипертонического криза. У человека с патологиями из-за высокой температуры в парилке может случиться спазм сосуда головного мозга и нарушиться кровообращение сосудов сетчатки. Помимо этого, у некоторых людей нахождение в бане может привести к острому приступу глаукомы, что чревато практически моментальной потере зрения. Поэтому Дементьев советует не посещать баню людям с глаукомой.

Кроме того, посещение бани может вызвать отек роговицы или спровоцировать дальнейшее развитие хронических заболеваний роговицы, если они есть. Также нахождение в парилке способно привести к катаракте и атрофии зрительного нерва. Поэтому при проблемах со зрением ходить в баню следует с осторожностью, заключил офтальмолог.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что солнечные ожоги в детском возрасте увеличивают риск развития рака на 80 процентов. Он пояснил, что причинами самого опасного рака кожи являются меланомы, возникающие в детском возрасте, поэтому важно обеспечить безопасное пребывание ребенка на солнце.