ВОЗ обсуждает преквалификацию российской вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проводит обсуждение с органами здравоохранения РФ по поводу предварительной квалификации разработанной институтом им. Гамалеи вакцины против коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат.

Она напомнила о "выдающейся традиции" создания вакцинных препаратов в РФ, упомянув в частности вакцины от желтой лихорадки, полиомиелита и оспы.

Целью преквалификации со стороны ВОЗ является предоставление международным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок.