В Азербайджане возобновят операции по трансплантации почек

В Азербайджане будут возобновлены приостановленные ранее операции по трансплантации почек.

Об этом в субботу сказал Trend начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя, хирург-трансплантолог, первым на Южном Кавказе осуществивший операцию по пересадке печени, доктор философии по медицине Мирджалал Казыми, передает Day.Az.

По его словам, деятельность в сфере трансплантации органов была ограничена вследствие пандемии.

"За исключением экстренных случаев, мы приостановили на некоторое время плановые операции по трансплантации органов. Поскольку операции по пересадке печени входят в категорию срочных. Пациенты, которым нужно делать трансплантацию почки, могут прожить за счет диализа. В соответствии с рекомендациями международных организаций, при отсутствии жизненно необходимых показаний, целесообразнее не проводить операции по пересадке почки. Поэтому, мы в период пандемии проводили операции по трансплантации печени, но временно прекратили пересадку почки", - сказал Мирджалал Казыми.