Назван продукт, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Канадские ученые из Гуэлфского университета рекомендовали употреблять бобовые для снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили влияние зернобобовых на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей и людей, страдающих диабетом.

Отмечается, что бобовые богаты клетчаткой, которая полезна для сердца, и имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают скачков сахара в крови.

Выяснилось, что употребление бобовых улучшило липидный профиль крови, артериальное давление и уменьшило уровень сахара как у здоровых участников эксперимента, так и у диабетиков.