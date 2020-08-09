https://news.day.az/medicine/1260788.html В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков

В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков

Медицина, 9 августа 2020 09:24 115
В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков

В человеческих генах есть ДНК неизвестного архаичного вида. Такие данные получили генетики из Корнельского университета и лаборатории Колд-Спринг-Харбор в результте исследования древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo Sapiens. Об этом пишет PLOS Genetics, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

По мнению ученых, ДНК неизвестного предка тысячи лет назад была передана и человеку.

В ходе исследования геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей, а также истории их скрещивания, удалось установить, что порядка 3% генома неандертальца появились в результате скрещивания с неизвестными древними людьми. Предполагается, что это произошло примерно 200-30 тысяч лет назад.

Также анализ показал, что современным людям могло быть передано до 15% "суперархаинчых" генов.

 

Помимо этого, результаты исследования подтверждают утверждение о том, что разные типы древних людей скрещивались между собой.

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