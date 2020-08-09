В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков
В человеческих генах есть ДНК неизвестного архаичного вида. Такие данные получили генетики из Корнельского университета и лаборатории Колд-Спринг-Харбор в результте исследования древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo Sapiens. Об этом пишет PLOS Genetics, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
По мнению ученых, ДНК неизвестного предка тысячи лет назад была передана и человеку.
В ходе исследования геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей, а также истории их скрещивания, удалось установить, что порядка 3% генома неандертальца появились в результате скрещивания с неизвестными древними людьми. Предполагается, что это произошло примерно 200-30 тысяч лет назад.
Также анализ показал, что современным людям могло быть передано до 15% "суперархаинчых" генов.
Помимо этого, результаты исследования подтверждают утверждение о том, что разные типы древних людей скрещивались между собой.
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