Медики рассказали, когда обращаться к врачу в условиях пандемии

Медики рассказали, при каких условиях следует обращаться к врачу во время пандемии коронавируса. При последнем не всегда наблюдаются типичные симптомы, вроде кашля и одышки, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Специалист-пульмонолог Вера Цома рассказала, какие проявления являются достаточным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Прежде всего нужно следить за температурой, любое ее повышение - уже тревожный сигнал. Особенно сделать это нужно, если показатель выше 37,5 сохраняется в течение трех дней. При 38 градусах звонить медикам рекомендовано уже в первые сутки. После осмотра специалист должен принять решение, можно ли человеку лечиться дома, или лучше контролировать его состояние в больнице.

В то же время после вызова врача на дом не нужно спешить собирать вещи и готовиться к госпитализации. В стационар кладут только лиц с пневмонией, у многих заболевание протекает без выраженных симптомов и осложнений, имеются общие рекомендации по домашнему лечению.

Даже при последнем нужно постоянно поддерживать связь с медиками, важным моментом выступает наличие хронических заболеваний.

