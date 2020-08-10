3 болезни, при которых поможет морская соль

Морская соль решает множество проблем со здоровьем.

Астма. Морская соль, которую применяют в ингаляциях, эффективно снижает уровень воспаления в респираторной системе. Замедляет выработку слизи, что облегчает дыхание. Положив немного морской соли на язык и выпив стакан воды, вы получите тот же эффект, что и после ингалятора.

Диабет. Морская соль может помочь уменьшить потребность организма в инсулине, и это хорошо для поддержания нормального уровня сахара в крови - главной потребности больных сахарным диабетом.

Депрессия. Морская соль оказалась чрезвычайно эффективным средством в лечении различных типов депрессии - ее применение сохраняет в норме уровни двух гормонов, которые нужны организму человека для того, чтобы лучше справляться со стрессом. Они помогают почувствовать себя лучше, расслабиться и крепко, полноценно высыпаться. Эти гормоны - уже хорошо нам известные серотонин (гормон радости) и мелатонин (гормон сна).

