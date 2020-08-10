Врач назвала способы восстановить легкие после COVID-19

Врач Ирина Крошкина рассказала, как восстановить легкие после коронавируса. Сильно напрягает легкие, и может произойти пневмоторакс - скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Кроме того, нельзя делать масляные ингаляции. Из-за попадания эфирного масла в респираторный тракт может начаться альвеолит.

"В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха", - заявила пульмонолог.

Ирина Крошкина порекомендовала после коронавируса чаще ходить пешком или с палками, увеличивая постепенно маршрут и интенсивность ходьбы. Помимо этого, можно дуть в воду через соломинку, создавая на выдохе сопротивление.

"Делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку - выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести", - рассказала медик.

