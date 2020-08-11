5 овощей, от которых вреда больше, чем пользы

Согласно исследованию Гарвардского университета, половину здорового рациона должны составлять фрукты и овощи. Однако даже полезные на первый взгляд продукты могут оказывать негативное влияние на организм, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Картофель. Увы, вреден, даже если не был приготовлен во фритюре. Крахмал повышает уровень сахара в крови, а соланин, который активно вырабатывается кожурой при нахождении на солнце, негативно влияет на нервную систему. И не секрет, что картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.

Баклажан. Еще один овощ, богатый на соланин. Причем чем спелее плод, тем вредного алкалоида больше. Именно он придает баклажанам характерную горечь и требует нехитрых манипуляций перед готовкой (просто поместите овощ в подсоленную воду). Кроме того, при жарке баклажаны теряют все свои полезные свойства и насыщаются токсинами.

Петрушка и шпинат. Несмотря на всю свою пользу, петрушка и шпинат, как и любая другая зелень, быстрее других овощей впитывают нитраты. С ними нужно быть осторожнее при воспалениях органов мочеполовой системы.

Болгарский перец. От него следует отказаться, если у вас наблюдаются проблемы с суставами. Плюс в нем высокое содержание уже знакомого нам соланина.