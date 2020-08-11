3 причины включить в рацион тёмный шоколад, если хотите похудеть

Благодаря богатому набору полезных веществ и микроэлементов, темный шоколад считается одним из самых полезных продуктов. Многочисленные исследования утверждают, что его употребление стимулирует работу сердца, повышает активность мозга и приостанавливает воспалительные процессы в организме.

Благодаря этим характеристиками нутрициологи единогласно объявили темный шоколад суперфудом, из-за чего у многих возник вопрос: а может ли он помочь еще и в процессе похудения? Как выяснилось, шоколад действительно обладает рядом таких преимуществ, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Одно из известных полезных свойств темного шоколада - он улучшает инсулиновую чувствительность. Инсулин - гормон, который перемещает сахар из кровотока в клетки, где он используется для энергии. Употребление темного шоколада способствует снижению уровня инсулина в крови, а также предположительно может помочь контролировать уровень сахара.

Недавние исследования показывают, что шоколад эффективно борется с чувством голода. Ученые считают, что вкус и даже запах темного шоколада способствуют снижению уровня грелина - гормона голода. Также этот продукт способствует скорому насыщению, что тоже помогает в борьбе с навязчивым чувством голода.

Всем давно известно, как шоколад влияет на наше настроение. По данным исследований, употребление этого суперфуда на 57% снижает вероятность возникновения депрессивных симптомов. Всего 40 граммов темного шоколада в день достаточно для того, чтобы значительно снизить уровень стресса за две недели. А это значит, что вы будете менее подвержены компульсивным перееданиям, и, как следствие, резкому набору веса.

Впрочем, при всех преимуществах темного шоколада для похудения, им нельзя злоупотреблять, ведь это калорийный продукт, который содержит довольно много жиров. Мы рекомендуем не только умеренно употреблять его, но и внимательно подходить к выбору в магазине. Стоит рассмотреть варианты с минимальным добавлением сахара и не менее чем 70% какао в составе.