Day.Az со ссылкой на bazaar.ru представляет 7 напитков, которые помогут от вздутия живота и улучшат работу желудочно-кишечного тракта.

1. Вода с лимоном

Кислотность лимона стимулирует выработку соляной кислоты, которая и отвечает за расщепление пищи и уменьшение газов (но не злоупотребляйте - одного стакана вполне будет достаточно).

2. Любой напиток с кайенским перцем

Кайенский перец стимулирует пищеварение, облегчает газообразование, а также нормализует давление и снижает спазмы. Поэтому всем любителям остренького советуем добавить чайную ложку приправы в любой напиток (можно в воду) и обещаем, вам полегчает.

3. Кокосовая вода

В кокосовой воде содержится много калия, который выводит избытки натрия из организма, а тем самым и устраняет метеоризм и вздутие живота.

4. Любой напиток с куркумой

Куркума (так же как и кайенский перец) является детоксифицирующей специей. Советуем добавить чайную ложку пряности в форме порошка или жидкости в воду, чай, сок или любой другой напиток для снижения тяжести в животе.

5. Вода, чай или сок с имбирем

Имбирь, благодаря своим антибактериальным свойствам и пищеварительным ферментам в составе, способен снять воспаление в кишечнике, а также устранить вздутие.

6. Чай с мятой

Такой напиток не только облегчит боли при метеоризме, но и устранит стресс, который может стать причиной сбоя процессов пищеварительной системы. Помните, что чай с мятой лучше пить до еды или через час-два после.

7. Смузи со спаржей и шпинатом

Спаржа, благодаря большому количеству пробиотиков в составе, хорошо справляется со вздутием живота, а также нормализует все пищеварительные процессы в организме. Шпинат же является отличным источником клетчатки, благодаря чему он за считаные минуты способен устранить газообразование.