7 напитков, которые помогут от вздутия живота
Day.Az со ссылкой на bazaar.ru представляет 7 напитков, которые помогут от вздутия живота и улучшат работу желудочно-кишечного тракта.
1. Вода с лимоном
Кислотность лимона стимулирует выработку соляной кислоты, которая и отвечает за расщепление пищи и уменьшение газов (но не злоупотребляйте - одного стакана вполне будет достаточно).
2. Любой напиток с кайенским перцем
Кайенский перец стимулирует пищеварение, облегчает газообразование, а также нормализует давление и снижает спазмы. Поэтому всем любителям остренького советуем добавить чайную ложку приправы в любой напиток (можно в воду) и обещаем, вам полегчает.
3. Кокосовая вода
В кокосовой воде содержится много калия, который выводит избытки натрия из организма, а тем самым и устраняет метеоризм и вздутие живота.
4. Любой напиток с куркумой
Куркума (так же как и кайенский перец) является детоксифицирующей специей. Советуем добавить чайную ложку пряности в форме порошка или жидкости в воду, чай, сок или любой другой напиток для снижения тяжести в животе.
5. Вода, чай или сок с имбирем
Имбирь, благодаря своим антибактериальным свойствам и пищеварительным ферментам в составе, способен снять воспаление в кишечнике, а также устранить вздутие.
6. Чай с мятой
Такой напиток не только облегчит боли при метеоризме, но и устранит стресс, который может стать причиной сбоя процессов пищеварительной системы. Помните, что чай с мятой лучше пить до еды или через час-два после.
7. Смузи со спаржей и шпинатом
Спаржа, благодаря большому количеству пробиотиков в составе, хорошо справляется со вздутием живота, а также нормализует все пищеварительные процессы в организме. Шпинат же является отличным источником клетчатки, благодаря чему он за считаные минуты способен устранить газообразование.
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