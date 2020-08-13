Три простых совета, которые помогут ускорить обмен веществ

Скорость метаболизма - ключевая переменная в формуле похудения. Резким снижением калорийности вы только замедлите обмен веществ, поэтому лишний вес будет уходить медленно и тяжело. А вот разгоняя метаболизм и придерживаясь сбалансированной диеты, похудеть будет куда проще.

Метаболизм обеспечивает процесс снабжения организма энергией и извлекает из пищи необходимые вещества. Поскольку это один из самых важных процессов, обмен веществ нуждается в идеальном стартовом положении, чтобы работать эффективно и способствовать стройной фигуре. Как передает Day.Az со ссылкой на elle.ru, благодаря нескольким простым советам вы можете не только стать здоровее, но и поддерживать себя в отличной форме.

Три фактора, которые способствуют ускорению метаболизма:

1. Движение

Как только тело начинает регулярно двигаться, увеличивается мышечная масса, которая, в свою очередь, требует больше питательных веществ. Таким образом, упражнения ускоряют обмен веществ и могут помочь сбросить вес при условии умеренного и здорового питания. Для начала следует сосредоточиться на силовых и высокоинтенсивных тренировках, которые стимулируют сжигание жира, наращивают мышцы и способствуют ускорению обмену веществ.

2. Вода

Жидкость является решающим фактором для функционирования всего организма. В первую очередь, нужно обеспечить необходимое количество воды. Диетологи советуют пить не менее полутора литров в день. Стакан воды перед едой также может помочь заглушить чувство голода и съесть меньше. Такой трюк можно попробовать и в вечернее время: многие после тяжелого трудового дня испытывают эмоциональный голод, поэтому большой стакан воды или чашка чая без сахара помогут обмануть организм.

3. Сон

При похудении сон становится одним из главных слагаемых успеха. Из-за недостатка сна организм отключает часть процессов для экономии энергии, метаболизм становится медленнее. Недосып контрпродуктивен при похудении, а в долгосрочной перспективе может привести к ожирению. Достаточное количество сна поддерживает низкий уровень сахара в крови, метаболизм может работать на полной скорости.