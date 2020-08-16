Врач рассказал об эффективных способах замедлить старение мозга
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале "Россия 1" об эффективных способах замедлить старение мозга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, такая проблема наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи, которая живет в условиях стресса, мало двигается и не ведет здоровый образ жизни.
Чтобы замедлить старение мозга доктор рекомендует сохранять социальную активность, проявлять интерес к жизни, быть любознательным, много читать и много думать.
Также необходимо правильно питаться. Например, для профилактики деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.
Кроме того, Мясников посоветовал регулярные физические нагрузки, которые хорошо воздействуют на мозговую активность и улучшают работу мозга.
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