Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Ведущий китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань сообщил, что КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом Наньшань заявил в ходе выступления на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом.
Вирусолог отметил, что России удалось добиться того, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с чем в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.
Разработка вакцин в России идет очень высокими темпами, добавил Наньшань.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".
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