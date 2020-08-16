https://news.day.az/medicine/1262755.html Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через месяц
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через месяц
Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в России должна начаться примерно через месяц, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В первое время основная масса наработанной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование, из-за чего вакцинация начнется с задержкой в "2-3 недели, может быть, месяц", пояснил Гинцбург.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".
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