Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через месяц

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в России должна начаться примерно через месяц, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первое время основная масса наработанной вакцины будет направлена на пострегистрационное исследование, из-за чего вакцинация начнется с задержкой в "2-3 недели, может быть, месяц", пояснил Гинцбург.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V".