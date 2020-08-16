Ученые бьют тревогу: сохранение «удаленки» может быть опасным

Вспышки агрессии, неумение работать в коллективе, потеря элементарных навыков общения - это лишь неполный перечень последствий, к которым может привести современных детей дистанционный метод образования. Аналогичная удаленка для взрослых со временем может обернуться снижением результативности, угасанием ярких идей, апатией.

О том, насколько новый режим учебы и работы может быть оправдан и какие метаморфозы могут произойти с детьми и их родителями за период длительной изоляции, "Московский комсомолец" побеседовал с руководителем отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАН Сергеем ЕНИКОЛОПОВЫМ.

По последней информации из Министерства просвещения РФ, 1 сентября все школы готовятся принять учащихся для обучения в традиционном формате. Однако 20 августа, после специального заседания кабинета министров по поводу эпидемиологической обстановки в стране, в текущий ход вещей могут быть внесены изменения. То есть в тех регионах, где эта обстановка окажется тревожной, могут снова ввести дистанционный образовательный формат. А это значит, что дети, получившие лишь несколько месяцев общения офлайн, снова станут рабами лампы, то есть ноутбуков.

Дистанционное обучение оправдано только неожиданной катастрофой

- Сергей Николаевич, насколько вообще вы как психолог оправдываете введение дистанционного обучения в школах?

- Так происходило почти во всех странах. Кто не готовится к худшему, часто оказывается в авральной ситуации. Получается, что наши власти таким образом готовились к худшему.

И это был правильный шаг в условиях "военного времени". К дистанционному образованию надо быть готовыми именно как к неожиданной катастрофе.

- Есть те, кто не прочь закрепить эту "катастрофу" насовсем, ссылаясь, что дистанционка высвобождает много дополнительного времени и позволяет заняться ребенку чем-то еще.

- Дистанционный метод не может заменить полноценное традиционное образование, чуть позже объясню почему. А в течение последних месяцев прошлого учебного года мы поняли, что он не дотягивал даже до среднего уровня, в лучшем случае процесс можно было назвать латанием дыр. Но вы знаете, многим начальникам он понравился.

- Чем же?

- Не надо заботиться о помещениях, в отсутствие людей достаточно одного сторожа, экономятся электроэнергия, вода, тепло. Мало того, как показал опыт, многие директора школ переложили ответственность за учебный процесс на преподавателей, которым пришлось самим покупать программы zoom, и никто им не компенсировал расходы. То есть начальство в некотором смысле крохоборствует за счет дистанционки. Но есть и другие выгодоприобретатели: в связи с возросшим спросом на онлайн-лекции кто-то пытается монополизировать учебные методики. К примеру, вузы уже столкнулись с попытками навязывания определенных авторских лекций всем городам и весям. То же самое появится и в школе - всегда найдется преподаватель, близкий к начальству, который скажет, что он преподает математику лучше и все должны работать только с его онлайн-материалами. Хотя жизнь показывает, что у нас в провинции огромное количество талантливых преподавателей.

- То есть мы можем их потерять?

- Конечно, но не только их. Измененный вышеописанным образом учебный процесс может также привести к унификации. Не все схватывают материал на лету, очень важен зрительный контакт, определенная скорость речи учителя. Мы с разной скоростью воспринимаем новый материал. Многие преподаватели знают, что одно предложение надо обязательно повторить для Иванова... Мой учитель объяснял мне перед началом моей преподавательской деятельности: "Смотри, когда тебя начнут понимать самые отвлеченные глазки, и в этом темпе всегда веди лекцию, стараясь донести информацию до каждого". А тут подразумевается, что все должны уметь понимать с одинаковой скоростью, но такого не бывает в жизни. Значит, из-за того, что кто-то захочет монополизировать образовательный процесс, многие дети заведомо окажутся в аутсайдерах только из-за особенностей своего восприятия информации.

Удаленка может способствовать росту детского насилия

- Унификация, потеря человеческого контакта, сваливание в аутсайдеры, и это притом что большинство детей у нас и без того все живут в сетях.

- Психологическое здоровье детей - это немного другой аспект проблемы, но не менее важный. Молодежь, которая проводит в сетях большую часть своего времени, уже сегодня отличается от молодежи 80-х. Нынешними молодыми гораздо легче манипулировать, потому что они больше доверяют Интернету, а не реальным событиям вне его. И в этом плане лишение их еще и школьной жизни, где у них пока есть возможность что-то постигать в реальности, выстраивать живые отношения, только ускорит их превращение в людей-роботов.

Они уже не умеют общаться, из-за неспособности понять друг друга растет процент насилия. Ведь в жизни много нюансов, которые не преподают в Сети. Только в реальной жизни вы, к примеру, четко можете отличить дружеское или враждебное похлопывание по плечу. Без практики живого общения понять это сразу будет сложно. В итоге человек, скорее всего, воспримет это как жест агрессии, за чем последуют соответствующие действия.

Человек, лишенный полноценного опыта живого общения, может попасть в глупую ситуацию в трудовом коллективе. Вот как отреагирует большинство людей на "крайне приятные" слова начальника: "Я к тебе очень хорошо отношусь!"? Конечно, примет это за лесть перед постановкой очень сложной, неприятной задачи. А "человек-робот", скорее всего, примет это за чистую монету и потом, когда раскроется подвох, будет сильно огорчен.

Или когда даме говорят комплимент, она каким-то шестым чувством отличает настоящий от дежурного или даже издевательского. Этим нюансам Интернет не обучит, а как тогда прикажете строить личную жизнь, создавать семьи?

- Если уж очное преподавание предметов ставится под вопрос, то общешкольные, внеклассные мероприятия точно пойдут под сокращение. К чему это может привести?

- У нас и без того выпадает звено, которое называется "воспитание". Когда я учился в школе, она стояла на двух стульях - "образование" и "воспитание". Потом в 90-е о воспитании забыли. Некая передача человеческих ценностей, навыков живого общения в коллективе себе подобных как раз могла происходить именно во время таких неформальных мероприятий. Уповать на то, что дети сами по себе вырастут и станут замечательно себя вести, не стоит.

- Что они могут потерять?

- Они, скорее не смогут развить в себе навыки человеческого общения, умение постоять за себя, в общем, вырастут неудачниками. В лучшем случае они будут хорошими исполнителями, которые смогут работать только поодиночке, в худшем - придут люди из леса, кочевники, дикари, у которых нет всех этих надстроек в виде дистанционного обучения и прочего, и просто выгонят всех с их теплых мест. История уже знает тому примеры: так пал Древний Рим, по такому сценарию происходит и закат современной Европы.