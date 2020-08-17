В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса

На Филиппинах обнаружили мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Филиппинском центре по изучению генома рассказали, что новый штамм G614 был выявлен у некоторых заболевших в Кесон-Сити. По данным врачей, мутация проявилась еще в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.

"До сих пор нет четкого подтверждения тому, что переносчики G614 действительно более заразны, чем те, у кого изначальный штамм. К тому же мутация, судя по всему, не влияет на клинические показатели", - заявили ученые.

Отмечается, что смертность от такой версии болезни не увеличивается, да и разницы в симптомах не зафиксировано.