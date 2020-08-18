Развеян миф о риске заразиться коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не знает о случаях заражения коронавирусом через пищу. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на заявление чиновников ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация упоминает исследование китайских ученых, которые проверили людей, употребивших продукты со следами COVID-19. В частности, вирус был обнаружен во вторник в партии замороженных куриных крылышек, привезенных из Бразилии в Шэньчжэнь (Китай). Власти города проверили контактировавших с упаковкой продуктов горожан, а также их родственников, и ни у одного из потенциальных больных не нашли инфекцию.

ВОЗ также развеяла миф о том, что существует высокий риск заразиться коронавирусом через пищу. Специалисты рассказали, что в провинции Аньхой (Китай) была обнаружена зараженная коронавирусом партия креветок из Эквадора, которая хранилась в морозильной камере ресторана. Тесты контактировавших с продуктами и употребивших их в пищу людей показали отрицательный результат.

"Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса", - заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан . Консультант ВОЗ эпидемиолог Мария Ван Керкхове заметила, что китайские власти тщательно изучили вопрос передачи COVID-19 через пищу. По ее словам, специалисты проверили несколько сотен тысяч образцов упаковки для продуктов и выявили менее 10 положительных результатов.