Защита от COVID-19: последние исследования от американских ученых

Эта статья создана на основе практики и протокола, разработанного известным американским специалистом, профессором, заведующим отделением пульмонологии и интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии Полом Мариком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, обобщив данные последних исследований, эксперты предложили свои рекомендации по профилактике коронавируса - пять компонентов, потенциальная польза которых при новой инфекции сегодня активно изучается.

Витамин С

В развитии инфекционных заболеваний дыхательных путей важную роль играет окислительный стресс. Он снижает иммунитет, провоцирует повреждение тканей легких и развитие воспаления. А, как мы знаем, именно легкие прежде всего поражает новый коронавирус. Витамин С, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствует нейтрализации вредных свободных радикалов и защите клеток легких от их агрессивного воздействия.

А еще витамин С - признанный иммуностимулятор. Он усиливает выработку белков интерферонов, которые вступают в борьбу с вирусами одними из первых.

Витамин D3

Витамин D3 - комплексный регулятор иммунитета. Его достаточное поступление в организм влияет на противовирусную защиту. А в зарубежных научных обзорах показана роль этого нутриента в снижении риска инфекций дыхательных путей. Такой "бэкграунд" позволяет говорить о том, что витамин D может оказаться полезным в профилактике коронавирусной инфекции.

Цинк

В период пандемии во всех странах мира отмечался высокий спрос на препараты цинка, и это неслучайно. Недостаток цинка снижает активность иммунной системы.

В настоящее время активно изучается способность цинка блокировать активность фермента РНК-полимеразы коронавируса и препятствовать его размножению.

Также предполагается, что этот микроэлемент может снижать активность другого очень важного фермента - АПФ2, за счет взаимодействия с которым вирус проникает в клетки.

Дигидрокверцетин

Дигидрокверцетин - уникальный природный биорегулятор с широчайшим спектром действия. Это эталонный антиоксидант, препятствующий разрушению клеточных мембран свободными радикалами и развитию воспаления.

Дигидрокверцетин благотворно влияет на состояние сосудистой стенки капилляров, уменьшает вязкость крови и препятствует тромбообразованию. У людей с бронхолегочными заболеваниями при пневмонии, хроническом бронхите, астме, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) он способствует уменьшению частоты приступов, более быстрому исчезновению кашля, одышки, отечности бронхов, улучшению проходимости бронхов, восстановлению легочной ткани и нормального дыхания. А последние данные исследований из Китая показывают, что дигидрокверцетин весьма перспективен против коронавируса.

Мелатонин

Мелатонин известен, прежде всего, как регулятор цикла бодрствования и сна. Но это его не единственное свойство. В упомянутом выше протоколе проведения интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 предлагается принимать мелатонин для профилактики и смягчения симптомов коронавирусной инфекции. В связке с витамином C, D3 и цинком мелатонин может сыграть роль в улучшении течения болезни. А по данным Роспотребнадзора, мелатонин обеспечивает защиту от наиболее тяжелого повреждения легких благодаря его способности влиять на воспаление, чем привлекает внимание ученых как средство, потенциально снижающее тяжесть протекания новой коронавирусной инфекции.

Еще мелатонин проявляет противотревожные и антидепрессивные свойства, помогая тем самым психологически легче переносить трудности карантина.