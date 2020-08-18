Раскрыта загадка самой опасной болезни человечества

Ученые Института изучения истории человека Общества Макса Планка раскрыли загадку появления туберкулеза. Согласно новым данным, самый опасный для человека штамм бактерии, заразивший, по оценкам, треть населения Земли, возник в неолите. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Genome Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали петрификаты внутри хорошо сохранившихся легочных тканей епископа XVII века Педера Винструпа - рубцы, окруженные капсулой из солей кальция и являющиеся признаком поражения туберкулезом. Им удалось выделить ДНК палочки Коха Mycobacterium tuberculosis и реконструировать геном. Это позволило использовать год смерти епископа в качестве опорной точки для определения времени происхождения патогена.

В 2014 году группа ученых из Тюбингенского университета и Университета штата Аризона реконструировала три древних генома туберкулеза из доколумбовой Южной Америки. Предварительные результаты исследований указывали на то, что туберкулез возник в течение последних 6000 лет. Однако до сих у специалистов не было в распоряжении более молодых штаммов туберкулеза, которые заражают современных людей. Используя метод молекулярного датирования генома бактерии, выделенной у Педера Винструпа, ученые подтвердили относительно молодой возраст Mycobacterium tuberculosis.

Неолит - это позднейший период каменного века, который характеризуется переходом человечества к оседлому образу жизни и появлением сельского хозяйства. Он начался около 12 тысяч лет назад и завершился примерно 6500 лет назад, хотя в некоторых регионах планеты он продлился дольше.

Туберкулез является одним из самых широко распространенных в мире заболеваний. При его открытой форме микробактерии обнаруживаются в выделениях больного, при этом человек становится заразным. Некоторые ученые считают, что возбудителями туберкулеза инфицирована примерно треть населения Земли. В 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек, умерли от него 1,6 миллиона.