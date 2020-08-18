Ученые заявили о связи депрессии и тяжести заболевания COVID-19

Психические заболевания связаны с повышенным риском заражения COVID-19, а также тяжелой формой течения болезни или даже смертельного исхода, свидетельствует исследование международной группы ученых, в котором были проанализированы данные 50 тысяч британцев с различными расстройствами. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает Medrxiv, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Оказалось, что психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций, также у них наблюдаются "неоптимальное поведение и неспособность применять стратегии смягчения последствий" пандемии.

Отмечается, что люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще других болеют COVID-19 и переносят болезнь в более тяжелой форме.

Всего ученые изучили данные о здоровье 421 тысячи человек, среди которых 50 815 - люди с психическими расстройствами. Средний возраст исследуемых на момент вспышки коронавируса составил 67,8 года, 43% участников испытания - мужчины.