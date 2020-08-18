https://news.day.az/medicine/1263296.html ВОЗ: Новый коронавирус - один из самых сложных вызовов для медицины
ВОЗ: Новый коронавирус - один из самых сложных вызовов для медицины
Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения.
Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались", - сказал он.
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