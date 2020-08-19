Симптомы коронавируса проявляются в определенном порядке

COVID-19 проявляется в виде ряда симптомов, которые затрагивают самые разные органы. Самыми известными из них являются потеря обоняния и вкуса. У некоторых людей появляются проблемы в работе желудочно-кишечного тракта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Некоторое время назад в интернете появилось русскоязычное сообщество, в котором люди сообщают о появлении в их жизни спустя некоторое время после выздоровления невыносимых запахов. Якобы их источают продукты, содержащие белки (мясо, молочные продукты). Возможно, это искажение обоняния также вызвано заражением коронавирусом SARS-CoV-2.

Однако наиболее распространенные симптомы COVID-19 все же больше похожи на классические симптомы ОРВИ. Недавно ученые установили, что они проявляются в определенном порядке: сначала больного мучает лихорадка (жар), потом кашель, а затем мышечные боли, позже присоединяется тошнота и/или рвота, а затем и диарея.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи из Университета Южной Калифорнии изучили частоту возникновения симптомов в двух наборах данных по пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Основной набор данных включал более 55 тысяч подтвержденных случаев заболевания в Китае, собранных с 16 по 24 февраля 2020 года Всемирной организацией здравоохранения. Также, чтобы подтвердить свои выводы, ученые использовали меньший набор данных, включавший около 1100 случаев за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

Используя эту информацию, команда исследователей создала модель, предсказывающую вероятность появления симптомов COVID-19 в определенном порядке. Затем ученые сравнили свои результаты с вероятным порядком симптомов у пациентов с другими респираторными заболеваниями: гриппом, ближневосточным респираторным синдромом (SARS) и тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Напомним, что два последних заболевания также вызывают коронавирусы.

Исследование показало, что жар и кашель часто связаны со всеми четырьмя заболеваниями. При гриппе первым симптомом, скорее всего, будет кашель. Из трех коронавирусных инфекций наиболее частым начальным симптомом является лихорадка.

Ученые сообщают, что именно время появления желудочно-кишечных симптомов отличает пациентов с COVID-19 от пациентов с MERS и SARS. У пациентов с COVID-19 симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота и рвота, появляются раньше, чем симптомы со стороны нижних отделов ЖКТ, такие как диарея. У пациентов с MERS и SARS все происходит наоборот.

В предстоящий осенне-зимний период, когда к шествию коронавируса по миру присоединяться новые штаммы гриппа, эти новые данные могут пригодиться медикам и пациентам. Они помогут докторам отличить COVID-19 от других респираторных заболеваний, а значит, принять более взвешенное решение по лечению больных.

Кроме того, врачи смогут определить, какие меры следует предпринять для ухода за пациентом, чтобы предотвратить ухудшение состояния пациента.

Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, знание о порядке симптомов не должно становиться поводом для постановки точного диагноза. Существующие методы тестирования на SARS-CoV-2 дают более точный результат.