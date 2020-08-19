Ученые связывают падение смертности от COVID с новой мутацией вируса

Специалист из США Пол Тамбья заявил, что падение смертности в Европе от коронавируса связано с распространением новой мутации инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача-инфекциониста, мутация нового коронавируса D614G, которая становится все более распространенной в Европе и была недавно обнаружена в Малайзии, может быть более заразной, но менее смертельной. Мутация D614G также зафиксирована в Сингапуре.

Тамбья указал на наличие свидетельств того, что распространение мутации в Европе совпало с падением смертности. Это позволило ученым сделать вывод, что эта форма вируса менее смертельна.

Иссследовтаель полагает, что мутация вряд ли повлияет на эффективность потенциальной вакцины.

Тамбья отметил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации.

"В интересах вируса заразить больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина в плане питания и среды обитания", - сказал ученый.

В воскресенье генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла призвал общественность к большей бдительности после того, как власти обнаружили мутацию коронавируса D614G в двух кластерах.

Нур Хишам сказал, что обнаруженный новый штамм в 10 раз более заразен, и что вакцины, которые сейчас разрабатываются, могут быть неэффективны в борьбе против этой мутации.

Однако Тамбья подчеркнул, что такие мутации вряд ли изменят вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.