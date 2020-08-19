В Израиле начали выявлять COVID-19 за 30 секунд

Израильские ученые провели исследование нового теста на коронавирус, точность которого составляет более 96 процентов, что даже больше классического ПЦР, сообщает Министерство туризма страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ брали у 250 человек, стоимость самого теста составляет не более одного шекеля. Для прохождения требуется образец слюны человека. После полоскания рта соляным раствором она анализируется в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек COVID-19. Данный прибор способен определять и другие вирусы.

Кроме того, израильская медицина презентовала технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд. А также приложение, позволяющее получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования.