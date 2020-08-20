Мед оказался сильнее антибиотиков

Оксфордские ученые пришли к выводу, что мед может оказаться лучшим средством при заложенном носе, кашле и боли в горле, чем медикаменты. Об этом пишет TheGuardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мед - средство дешевое, легко доступное и практически не имеет побочных эффектов. Врачи могут рекомендовать его в качестве подходящей альтернативы антибиотикам, которые часто бывают неэффективными", - утверждают исследователи.

Сообщается, что ученые проанализировали медицинские базы данных и нашли 14 подходящих клинических экспериментов, включавших в общей сложности 1761 участника.

"Выяснилось, что использование меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Несколько исследований показали, что признаки болезни проходили раньше на один-два дня", - говорится в статье.

В то же время, ученые отмечают, что в двух проанализированных экспериментах учитывался возможный эффект плацебо.