Медики назвали главную причину быстрых предраковых поражений

Американские медики раскрыли причины возникновения быстрых предраковых поражений. Как установили в ходе недавнего исследования доктор химических наук Ортис Родригес и профессор Карлос Креспо, данный дефект в ДНК провоцирует солнечный свет, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

По словам специалистов, предраковые поражения формируются в геноме буквально в течение 3 пикосекунд после того, как кожные покровы подверглись воздействию ультрафиолетовых лучей. Особенно опасны солнечные ожоги. Они проходят через несколько дней, однако успевают спровоцировать долгосрочные повреждения, которые долгое время остаются невидимыми для онкологов. Медики отметили, что опасные мутации, спровоцированные солнечным светом, возникают каждую секунду, однако ферменты, присутствующие в клетках человеческого организма, самостоятельно восстанавливают более 99% дефектов в ДНК. При этом 1% повреждений остается, что угрожает развитием рака.

Авторы научной работы напомнили, что нейтрализовать агрессивное влияние ультрафиолета помогут специальные защитные крема, которые необходимо использовать с раннего возраста. Данные исследования предлагается использовать для разработки более эффективного средства, которое позволит избежать предраковых поражений ДНК.

