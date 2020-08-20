https://news.day.az/medicine/1263917.html Разработчик заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от вируса минимум 2 года

Разработчик заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от вируса минимум 2 года

Медицина, 20 августа 2020 18:26 442
Разработчик заявил, что вакцина "Спутник V" может защищать от вируса минимум 2 года

Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" предполагают, что препарат будет защищать от вируса как минимум два года. Об этом в четверг сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть все основания говорить о том, что <...> вакцина <...> будет <...> защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть, на более длительную дистанцию", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от COVID-19 "Спутник V".

При этом Гинцбург уточнил, что окончательные данные будут известны по прошествии определенного срока наблюдения за действием препарата.

 

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

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