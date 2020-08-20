ВОЗ не будет делать поспешных выводов о российской вакцине против коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напрямую обсуждают различные шаги и обмениваются данными с российскими разработчиками вакцин против нового коронавируса, чтобы понять, насколько безопасны новые препараты. Но поспешности в принятии выводов не будет, рассказала в четверг главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Беспокойство по поводу безопасности существует не только в отношении российской вакцины, а в отношении всех разрабатываемых вакцин. Мы применяем ускоренный подход, но абсолютно важно, чтобы мы не срезали углы в области безопасности, - отметила она. - В отношении информации, которую мы получили из РФ в течение последних 10 дней - нескольких недель: мы начали прямые дискуссии с командами, и специалисты обсуждают различные шаги, а также обмениваются данными, необходимыми для того, чтобы ВОЗ дал оценку, этот процесс идет. Но мы не будем спешить и делать поспешные выводы, мы хотим потратить время, понять и получить как можно более полную информацию по всем шагам, которые были сделаны".

"Любой прогресс в области разработки вакцин - это обнадеживающие новости. У РФ есть долгая традиция в этой области, например, против желтой лихорадки, полиомиелита, - пояснил в свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Но каждая вакцина должна пройти одну и ту же тщательную процедуру эффективности и безопасности. И тут только один путь: первая фаза, вторая, третья фаза, включающая более широкую вакцинацию, чтобы увидеть в особенности, что препарат безопасен. ВОЗ приглашена к доскональному ознакомлению с данными".