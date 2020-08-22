Продукты с полифенолами способствуют продлению жизни

Хотите жить дольше, употребляйте в пищу продукты, богатые веществами-полифенолами: научные исследования показывают, что эти соединения помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Ведущие специалисты в области здравоохранения рекомендуют для продления жизни рацион, насыщенный продуктами с полифенольными образованиями, пишет издание Express (Великобритания). Один из способов, которыми полифенолы способствуют долголетию, заключается в их способности улучшать функционирование кишечника, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

"Результаты Новозеландского института исследований растений и пищевых продуктов показывают, что полифенолы могут распадаться на молекулы, которые способствуют росту полезных микроорганизмов в пищеварительной системе. Благодаря их потреблению улучшается здоровье кишечника, которое все чаще признается жизненно важным для общего благополучия организма", - сообщили британские медики.

Они ссылаются на данные, опубликованные Journal of Nutrition. Согласно им, высокое потребление этих компонентов ведет к снижению смертности среди пожилых людей. Исследователи обнаружили, что у добровольцев, принимавших 650 мг в день, уровень смертности был на 30 процентов ниже, чем у тех, кто принимал менее 500 мг.

"Питание, насыщенное полифенолами, обеспечивает значительную защиту от развития и прогрессирования многих хронических патологических состояний, включая рак, диабет, сердечно-сосудистые проблемы, старческое дряхление", - констатируют научные работники.

Какие продукты содержат полифенолы? Данные соединения придают цвет фруктам и овощам, и потребление ярко окрашенных плодов является лучшим способом увеличить ежедневное потребление полифенолов, говорят специалисты.

Внешние слои многих фруктов и овощей содержат самые высокие концентрации полифенолов, поэтому не снимайте кожуру перед тем, как съесть их. Еще один способ получить больше продлевающих жизнь веществ - это употреблять их до того, как они окончательно созреют, поскольку активность полифенолов уменьшается со степенью зрелости плодов", - дали совет эксперты.

Среди даров природы с высоким содержанием полифенолов они выделяют черноплодную рябину, черную бузину, клубнику, малину, чернику, сливы, черную смородину, семена льна, орехи, бобовые. Какао-порошок, темный шоколад, кофе, чай также содержат много этих соединений. Что касается трав и приправ, ими богаты гвоздика, перечная мята, звездчатый анис.