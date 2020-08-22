Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили селезенку и лимфатические узлы умерших от коронавируса и определили, что в органах отсутствуют герминативные центры, обеспечивающие устойчивый иммунитет.

Специалисты уточнили, что при тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает много молекул - цитокина TNF - там, где формируются герминативные центры. В таком случае переболевшие могут заразиться повторно.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.