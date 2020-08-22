Специалисты рассказали про вред популярного летнего напитка

Исследователи назвали крайне вредный летний напиток, который мы любим давать детям, да и сами часто не против охладиться в жаркую погоду, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Речь идет про молочные коктейли, которые в огромном ассортименте предлагают многочисленные кафе и рестораны.

Особенно вредным, по мнению ученых из США, является коктейль из смеси молока, арахисового масла и шоколадного мороженого.

Одна порция такого напитка содержит почти суточную норму калорий для взрослого человека. Более того, в таком коктейле - в 3 раза превышена суточная норма жиров. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.

К тому же, такие молочные коктейли обычно продаются вместе с разными блюдами фастфуда - гамбургерами и картофелем фри - и пользуются большой популярностью.