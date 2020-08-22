Врач дала советы страдающим от гипертонии

Врач Галина Холмогорова рассказала, какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

"Гипертония - это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и непрерывного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", - пояснила врач.

Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.

Кроме того, добавила врач, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно десяти часов.

Специалист указала, что у людей с гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.

