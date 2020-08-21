Названа группа крови, носители которой тяжело переносят коронавирус

"Инфицирование коронавирусом у лиц с определенной группой крови проходит проблематично".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал завотделом Учебно-терапевтической клиники АМУ Эмиль Гасымов.

По его словам, ухудшение происходит в основном у коронавирусных больных с II группой крови: "Это подтвердили и исследования, проведенные в марте в Китае".