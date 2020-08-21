https://news.day.az/medicine/1264200.html Названа группа крови, носители которой тяжело переносят коронавирус
Названа группа крови, носители которой тяжело переносят коронавирус
"Инфицирование коронавирусом у лиц с определенной группой крови проходит проблематично".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал завотделом Учебно-терапевтической клиники АМУ Эмиль Гасымов.
По его словам, ухудшение происходит в основном у коронавирусных больных с II группой крови: "Это подтвердили и исследования, проведенные в марте в Китае".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре