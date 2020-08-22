Кофе оказался спасением сотен тысяч людей от рака

Группа исследователей выяснила, что если бы каждый человек в мире пил хотя бы две чашки кофе каждый день, от рака стало бы умирать на несколько сотен тысяч человек меньше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о возможном спасении от злокачественных опухолей печени сообщается в статье, опубликованной в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

По словам ученых, употребление двух или трех чаше кофе в день может снизить риск развития болезни на 38 процентов, а риск смерти от болезни - на 46 процентов. Если же человек увеличивает потребление до четырех или более чашек в день, риск снижается на 41 процент, а шанс умереть - на 71 процент.

Чтобы определить глобальный эффект употребления кофе, специалисты проанализировали связанную с раком печени статистику Global Burden of Disease 2016. За этот год было зарегистрировано 1,24 миллиона смертей от рака печени. С учетом влияния на заболеваемость кофе оказался способен спасти 452 861 человека при употреблении двух чашек кофе и 723 287 человек при употребление четырех чашек кофе.