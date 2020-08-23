Почему диетологи советуют есть картофель именно с кожурой

Богатый витамином С картофель также содержит в своем составе много калия, цинка и магния. Его обыкновенно очищают от кожуры, после чего варят или жарят. Диетологи не рекомендуют чистить картошку и советуют есть корнеплоды именно с кожурой, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Оказывается, в кожуре картофеля содержится огромное количество пищевых волокон. Именно в ней много минеральных веществ: кальций, цинк, железо, калий, тиамин, рибофлавин. Клетчатка из кожуры позволяет нормализовать пищеварение, предотвратить запоры, поддерживать баланс электролитов.

Еcли пациент с сахарным диабетом хочет поесть картошки, лучше всего делать это вместе с кожурой. Витамин С позволяет снижать тягу к сладкому и нормализует самочувствие. Поэтому лучше всего запекать картофель и делать это именно с кожурой.

