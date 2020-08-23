Как вылечить простуду и грипп народными средствами

При тяжелом начале заболевания (высокая температура, ломота в теле, головная боль, кашель, боль в груди) нужно срочно обращаться к врачу. "Это могут быть симптомы начавшегося гриппа, при котором самолечение - опасно", - говорит врач-иммунолог Аркадий Митлошук.

Но параллельно с врачебным контролем важно самому помочь своему организму справиться с вирусной атакой. Как это сделать, знает врач-натуропат, фитотерапевт с многолетним стажем Елена Свитко, передает Day.Az со ссылкой на Новости Ю.

Как не дать себе разболеться

Как только почувствовали первые признаки недомогания (запершило в горле, накатила волна усталости, заболела голова), нужно принять мегадозу витамина С. Например, чайную ложку аскорбиновой кислоты. Как вариант - выдавите пол-лимона и запейте сок имбирным чаем.

Можно сделать и такой ударный противовирусный микс: 100 г имбиря, 100 г чеснока, лимон с кожурой (предварительно его нужно обдать кипятком), пол-луковицы перемелите в блендере и ешьте в течение дня по столовой ложке, запивая чаем из иссопа. Он обладает отличным антисептическим свойством, также это хорошее отхаркивающее средство.

Много слизи - ешьте гречку

В гречневой крупе много рутина, который, особенно в сочетании с витамином С, уменьшает проницаемость сосудов. А значит, вирусам сложнее проникнуть в наш организм. Кроме того, гречка, как и любая другая каша, - это отличный сорбент, который выводит вирусы и токсины из организма, вытягивает из него слизь. А потому при вирусных заболеваниях, при которых много слизи (гайморит, тонзиллит, отит), рекомендуется гречневая диета. В течение нескольких дней, а то и недели, нужно есть одну гречку. Также хорошими сорбирующими свойствами обладает нешлифованный рис.

Клюква: ягода-киллер вирусов

Эта красная ягода - отличный природный антивирусный препарат. Вещества, содержащиеся в ней, окружают вирус, захватывают его и уничтожают. Поэтому в период вирусных атак клюква должна быть в ежедневном рационе.

Можно готовить из нее морс. Нужно растолочь ягоды клюквы (можно в сочетании с калиной), залить кипятком, настоять 5 минут, процедить, добавить по вкусу мед и пить. Внимание: не варите ягоды. При кипячении убиваются витамины. Достаточно залить кипятком.

Этот чай благодаря большому содержанию витамина С работает на профилактику простуды. Также его нужно пить, если поднялась температура. Он отлично ее снижает.

"Паштет" из смальца и меда от простуды

Возьмите 100 г прополиса, 500 г смальца, 100 г корня окопника, 30 г солодки голой, 200 мл сока алоэ, 200 г меда. Смалец растопите и смешайте с измельченным прополисом. Томите на водяной бане 30 минут. В смесь добавьте измельченные коренья окопника и солодки, томите еще час, процедите и остудите. Добавьте мед и сок алоэ. Принимайте: взрослые - по 1 ст. л. три раза в день, дети - по 1 ч. л. При гриппе и простуде мазь можно закладывать в нос, нанеся на ватные тампоны, а также применять для растирания грудной клетки больного.

При кашле поможет суп из легких

Главная концепция старинной медицины - подобное лечится подобным. Поэтому при простуженных легких надо есть суп из... легких. Для его приготовления возьмите 0,5 кг телячьих или говяжьих легких, залейте их 2 л воды, варите в течение часа. Затем добавьте три луковицы, несколько штук моркови, сельдерей. Еще через час положите в суп душицу, мелиссу, корень солодки, чабрец. Дайте супу постоять полчаса и переблендерите его, получится суп-пюре.

Как вариант - можно давать только готовый отвар. Эту жидкость также можно заморозить. Если ночью начнется кашель, разморозьте целебный отвар и давайте пить больному по несколько глотков. В старину таким бульоном лечили и коклюш, и астму, и различные бронхолегочные заболевания.

После болезни - алоэ и орехи

Грипп, пневмония забирают много сил. Быстрее их вернуть поможет такой рецепт. Выдавите сок алоэ, перемелите грецкие орехи, смешайте в равных пропорциях с медом, положите в банку. Храните в холодильнике, чтобы не забродило. Давайте выздоравливающему по 1 ст. л. каждый день. Еще это средство эффективно при затяжном кашле.

Во время восстановительного периода также поможет бульон из домашней курицы. Добавляйте в него много кореньев (петрушки, сельдерея, солодки), а также чабрец, имбирь, морковь, лук - и у вас получится действенное лечебное средство, повышающее иммунитет.

Отличное общеукрепляющее средство после инфекционных заболеваний - овсяный отвар. Возьмите 1 кг неочищенного овса, 2 л воды, мед. Овес промойте в воде, залейте его новой водой. Варите до тех пор, пока из 2 л жидкости не останется 1 л. Добавьте мед по вкусу.